Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: AmurMedia.ru

Регионы смогут убрать «наливайки» из жилых домов

Депутаты Госдумы предложили властям субъектов самим определять условия торговли любым алкоголем.

Источник: AP 2023

Регионы могут получить право запрещать на своей территории розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 5 декабря. Предложенное решение — ответ на запрос общества, подчеркнул в своих соцсетях председатель Госдумы Вячеслав Володин, со ссылкой на «Парламентскую газету» (18+) сообщает ИА AmurMedia.

Лазейки закроют

Законопроект явно волнует регионы, иначе чем объяснить, что при обсуждении документа в Госдуме представители 80 субъектов присутствовали в режиме видеосвязи.

Механизмы, чтобы пресекать торговлю в псевдокафе крепким алкоголем, у властей есть и сегодня. Но пиво и слабоалкогольные напитки пока убрать из «наливаек» регионы не могут. Предложенные нормы призваны этот законодательный пробел закрыть. Также, согласно проекту, региональные власти смогут ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Еще одна норма документа запрещает давать алкогольной продукции наименования, которые могут ввести покупателей в заблуждение относительно природы, состава или лечебных свойств таких товаров.

На остроту проблемы неоднократно обращал внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин. Проведенный в его соцсетях опрос показал, что большинство (79 процентов проголосовавших) — за запрет продажи алкоголя по ночам. Принятие этого законопроекта, по словам спикера, приоритетно для Госдумы.

Володин напомнил, что законы, призванные ограничить деятельность наливаек, принимали и раньше, однако псевдо-кафе продолжают работать до сих пор, в том числе по ночам. Это значит, что уже принятые меры оказались неполными и недостаточно эффективными, добавил спикер. Например, сегодня многие такие заведения днем работают как магазины, а вечером как кафе.

«Нашли лазейку, через которую получают возможность разливать не только крепкие напитки, но и пиво, многие другие напитки, которые приводят к плачевным последствиям: шум, пьяные дебоши в многоквартирных домах и на прилегающей территории. А там у нас детские площадки, там у нас отдыхают жители», — сказал Володин. После принятия предложенного закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере, уверен спикер.

Единогласное решение

За принятие законопроекта депутаты проголосовали единогласно. Вице-спикер Госдумы, один из авторов документа Шолбан Кара-оол пояснил «Парламентской газете», что поправки стали ответом на обращения граждан, которые жалуются на криминогенную обстановку из-за многочисленных наливаек.

В пешей доступности должны находиться социальные объекты и продовольственные магазины, а не наливайки, уверена член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. Она отметила, что в последние годы их количество растет в геометрической прогрессии. И это повышает потребление спиртного, в том числе молодежью, считает депутат.

«Уверена, что новый закон изменит ситуацию, у региональных властей появятся реальные рычаги контроля таких точек продажи алкогольной продукции», — сказала депутат.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта