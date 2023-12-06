6 декабря, источник: AmurMedia.ru
Регионы смогут убрать «наливайки» из жилых домов
Депутаты Госдумы предложили властям субъектов самим определять условия торговли любым алкоголем.
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Регионы могут получить право запрещать на своей территории розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 5 декабря. Предложенное решение — ответ на запрос общества, подчеркнул в своих соцсетях председатель Госдумы Вячеслав Володин, со ссылкой на «Парламентскую газету» (18+) сообщает ИА AmurMedia.
Лазейки закроют
Законопроект явно волнует регионы, иначе чем объяснить, что при обсуждении документа в Госдуме представители 80 субъектов присутствовали в режиме видеосвязи.
Механизмы, чтобы пресекать торговлю в псевдокафе крепким алкоголем, у властей есть и сегодня. Но пиво и слабоалкогольные напитки пока убрать из «наливаек» регионы не могут. Предложенные нормы призваны этот законодательный пробел закрыть. Также, согласно проекту, региональные власти смогут ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Еще одна норма документа запрещает давать алкогольной продукции наименования, которые могут ввести покупателей в заблуждение относительно природы, состава или лечебных свойств таких товаров.
На остроту проблемы неоднократно обращал внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин. Проведенный в его соцсетях опрос показал, что большинство (79 процентов проголосовавших) — за запрет продажи алкоголя по ночам. Принятие этого законопроекта, по словам спикера, приоритетно для Госдумы.
«Нашли лазейку, через которую получают возможность разливать не только крепкие напитки, но и пиво, многие другие напитки, которые приводят к плачевным последствиям: шум, пьяные дебоши в многоквартирных домах и на прилегающей территории. А там у нас детские площадки, там у нас отдыхают жители», — сказал Володин. После принятия предложенного закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере, уверен спикер.
Единогласное решение
За принятие законопроекта депутаты проголосовали единогласно. Вице-спикер Госдумы, один из авторов документа Шолбан Кара-оол пояснил «Парламентской газете», что поправки стали ответом на обращения граждан, которые жалуются на криминогенную обстановку из-за многочисленных наливаек.
В пешей доступности должны находиться социальные объекты и продовольственные магазины, а не наливайки, уверена член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. Она отметила, что в последние годы их количество растет в геометрической прогрессии. И это повышает потребление спиртного, в том числе молодежью, считает депутат.
«Уверена, что новый закон изменит ситуацию, у региональных властей появятся реальные рычаги контроля таких точек продажи алкогольной продукции», — сказала депутат.