6 декабря, источник: Комсомольская правда
Распутают гирлянду и вырежут снежинки: что в канун Нового года предлагают ростовчанам и сколько придется заплатить
В Ростове можно заказать Деда Мороза в окно или для проведения опытов.
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Вот и наступил первый зимний месяц. А это значит, до Нового года — рукой подать. И пока одни начинают задумываться о подарках для родных и друзей, другие предлагают ростовчанам интересные предновогодние предложения.
СНЕЖИНКИ БУМАЖНЫЕ И КРЮЧКОМ.
Купить стильные новогодние украшения может каждый. Были бы деньги. Куда интересней сделать украшения своими руками. Ручной труд всегда уникален, ведь точно такой же поделки из бумаги больше ни у кого не будет.
Пенсионерка Валентина из Ростова перед Новым годом придумала себе необычную подработку. Она стала вырезальщиком снежинок. За символическую сумму она готова для своего клиента вырезать из белой бумаги ажурные снежинки с необычным узором. За одну снежинку ростовчанка просит десять рублей.
— Снежинки из бумаги украсят не только елку, но и окно. А еще пригодятся для декора детского сада или школы. Вырежу для вас в необходимом количестве, — говорит мастерица.
Но только на этом предновогоднем деле ростовчанка останавливаться не стала. Она предлагает еще и вязанные снежинки — крючком в пастельной гамме. К примеру, набор из четырех снежинок в молочном и бледно-голубом оттенках выйдет в сто рублей. За эту цену любитель ручного труда получит накрахмаленные снежинки абсолютно разные по форме и стилю. Пенсионерка может связать как самую ажурную снежинку, на которую страшно даже и дышать, так и более массивную. Чтобы получить всю эту красоту в срок, лучше заказывать заранее.
ЗИМНЯЯ СКАЗКА НА ОКНЕ.
А вот молодая батайчанка предлагает услуги «вытыкальщика украшений на окна». Со слов собеседницы, украшенные новогодние окна смотрятся необычно, и их хочется долго разглядывать. Поэтому услуги она предлагает и магазинам, и школам, и детским садикам.
Из простой белой бумаги женщина может «вытыкать» и деда Мороза, и надпись «С Новым годом», и мультяшного дракона — символа наступающего 2024 года.
— Вытыканки делаю в короткие сроки, буквально за день. Все они изготовлены из плотной чертежной бумаги. Чем больше закажете, тем больше готова сделать для вас скидку. В среднем одна фигурка выходит в 200 рублей, — говорит батайчанка.
Сначала дончанка делает макет под размер вашего окна и придумывает неповторимую новогоднюю тематику. Это могут быть и сказочные персонажи, и причудливые узоры на окна, и сосульки. После этого женщина высылает эскиз заказчику на утверждение. И только потом начинает творить.
«СДАМ ОЧЕНЬ КРАСИВУЮ ЕЛКУ В АРЕНДУ ЗА 170 ТЫСЯЧ».
Некоторые предприимчивые ростовчане подумали, как можно озолотиться. И один житель Нахичевани решил сделать супер блестящую зимнюю красавицу, чтобы сдавать ее в аренду за баснословные суммы.
— Четырехметровая елка очень красивая, вся светится и сверкает. Она украсит место около вашего торгового центра, магазина или рынка. И будет завлекать больше новых покупателей, — нахваливает товар ростовчанин.
К тому же, на елке предприимчивый горожанин обещает нанести название магазина.
— Этот экземпляр новогодней елки является эксклюзивным вариантом. Второй такой нет в природе. В месяц аренда выйдет в 170 тысяч рублей. В цену входит доставка, установка и подключение. А за демонтаж придется доплатить еще 50 тысяч, — оправдывает высокую аренду собеседник.
РАСПУТЫВАЛЬЩИК ГИРЛЯНД И УПАКОВЩИК ПОДАРКОВ.
Молодой парень, который неплохо разбирается в проводах и электрике, решил своим навыкам найти коммерческое применение под Новый год. Ростовчанин вдохновился просьбой своей бабушки, которая попросила его распутать гирлянду.
— Я подумал, что такая проблема, как запутанная гирлянда, есть у многих. И ради интереса решил выложить объявление.
Просит за свою услугу парень 200 рублей. И обещает распутать все аккуратно и без повреждений. А чтобы у клиента не было никаких сомнений, готов распутать гирлянду под присмотром заказчика.
А вот жительница Советского района Ростова предлагает за деньги идеально упаковать подарок к Новому году. По словам женщины, опыт работы в этом не простом деле у нее больше трех лет.
— Упакую подарок любого размера и любой сложности за 300 рублей, — озвучила свой прайс дончанка.
Всего-то нужно привезти мастерице свой подарок. Она его посмотрит и подберет идеальное оформление. А при необходимости — изготовит коробку ручной работы.
ДЕД МОРОЗ В ОКНО ИЛИ СО ЗНАНИЕМ ХИМИИ.
Пока на досках с бесплатными объявлениями каждый день появляются предложения с поздравлениями от Дедов Морозов на любой вкус и кошелек, появились варианты и с изюминкой. Один из таких — «Дед Мороз в окно».
По словам ростовчанина, в качестве сказочного волшебника будет выступать профессиональный промышленный альпинист с большим опытом работы. Единственное, надо будет заранее договориться о выполнении такелажных работ. Цена вопроса — от трех тысяч рублей.
Другой же конкурент обычного седовласого старика в красной шубе предлагает развлекать взрослых и детей настоящими опытами с жидким азотом.
— Даже если за окном будет не новогодняя погода, вы все равно ощутите праздник зимы. Я поставлю эксперимент с морозным дыханием, туманной бурей и дыханием дракона.
Однако кудесник предупреждает: его на праздник стоит заказывать заранее, а не ждать последних чисел декабря.