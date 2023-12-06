6 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Туман, гололедица и −10°С ожидается в Беларуси в среду
МИНСК, 6 дек — Sputnik. В среду местами по Беларуси ожидается туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили в Белгидромете.
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По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная с прояснениями погода, в отдельных районах страны пройдет небольшой снег. Местами возможен туман и изморозь, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер восточный 4−9 м/с.
Дневная температура воздуха может колебаться от −1°С по юго-западу до −10°С по северо-востоку.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Витебске и Могилеве столбик термометра опустится до −5…-7°C. В этих городах в среду будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер восточный 4−9 м/с.
В Гомеле и Гродно не так холодно, температура воздуха составит −3…-5°C. В областных центрах также прогнозируется облачная с прояснениями погода и в основном без осадков. Ветер тоже восточный 4−9 м/с.
В Бресте ожидаются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, гололедица, −1…-3°C, ветер восточный 4−9 м/с.