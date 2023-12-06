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6 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Туман, гололедица и −10°С ожидается в Беларуси в среду

МИНСК, 6 дек — Sputnik. В среду местами по Беларуси ожидается туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная с прояснениями погода, в отдельных районах страны пройдет небольшой снег. Местами возможен туман и изморозь, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер восточный 4−9 м/с.

Дневная температура воздуха может колебаться от −1°С по юго-западу до −10°С по северо-востоку.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Витебске и Могилеве столбик термометра опустится до −5…-7°C. В этих городах в среду будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер восточный 4−9 м/с.

В Гомеле и Гродно не так холодно, температура воздуха составит −3…-5°C. В областных центрах также прогнозируется облачная с прояснениями погода и в основном без осадков. Ветер тоже восточный 4−9 м/с.

В Бресте ожидаются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, гололедица, −1…-3°C, ветер восточный 4−9 м/с.

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