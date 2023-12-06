6 декабря, источник: АиФ Санкт-Петербург
Сколько зарабатывает Дед Мороз в Петербурге?
Самая большая сумма, которую получает Дедушка Мороз, — 120 тысяч рублей.
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Скоро сезон новогодних праздников и корпоративов. Какую зарплату можно получить за работу в костюме главного новогоднего волшебника?
Аниматор в костюме Деда Мороза может заработать в Петербурге от 35 тыс. рублей за праздники. Такие данные озвучили в компании по поиску работы hh.ru.
По данным экспертов, самая большая сумма, которую получает Дедушка Мороз, — 120 тысяч рублей. Сколько часов нужно работать за эту сумму — не уточняется.
«В целом соискателям, которые ищут вакансии аниматоров, предлагают гибкий график, а опыт работы не требуют, — рассказала пресс-секретарь сервиса Мария Бузунова. — Итоговый заработок зависит от количества отработанных часов. Среди требований к претендентам на роль главного новогоднего волшебника можно встретить доброту, весёлый нрав, любовь к детям, артистичность. Важно обладать выразительной и грамотной устной речью, иметь опыт публичных выступлений, кроме того, приветствуются вокальные и танцевальные навыки».