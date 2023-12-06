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6 декабря, источник: Комсомольская правда

Умер Алексей Кедров, последний генерал КГБ в Петербурге

На 95-м году жизни в Петербурге умер последний генерал КГБ Алексей Кедров.

Источник: Комсомольская правда

Умер 94-летний Алексей Кедров, последний генерал КГБ в Петербурге. Он ушел из жизни в ведомственном госпитале 5 декабря около шести часов утра. Информацию об этом spb.kp.ru подтвердил источник.

— Ушел последний генерал Комитета государственной безопасности СССР Кедров Алексей Валентинович. Соболезную его супруге Ирине Владимировне. Низкий поклон генералу, — сказал собеседник.

Дата и место похорон пока не называлась.

Добавим, что Алексей Кедров родился 1 октября 1928 года. В органах государственной безопасности он начал служить в 1956 году. В семидесятых-восьмидесятых он был замначальника управления КГБ по Ленинграду и Ленобласти. Под его началом служили действующий секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и бывший глава Федеральной службы охраны Евгений Муров.

Проживал генерал-майор в отставке в Петербурге вместе с супругой. Весной этого года они отпраздновали 50-летний юбилей.

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