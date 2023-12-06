6 декабря, источник: Комсомольская правда
Умер Алексей Кедров, последний генерал КГБ в Петербурге
На 95-м году жизни в Петербурге умер последний генерал КГБ Алексей Кедров.
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Умер 94-летний Алексей Кедров, последний генерал КГБ в Петербурге. Он ушел из жизни в ведомственном госпитале 5 декабря около шести часов утра. Информацию об этом spb.kp.ru подтвердил источник.
— Ушел последний генерал Комитета государственной безопасности СССР Кедров Алексей Валентинович. Соболезную его супруге Ирине Владимировне. Низкий поклон генералу, — сказал собеседник.
Дата и место похорон пока не называлась.
Добавим, что Алексей Кедров родился 1 октября 1928 года. В органах государственной безопасности он начал служить в 1956 году. В семидесятых-восьмидесятых он был замначальника управления КГБ по Ленинграду и Ленобласти. Под его началом служили действующий секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и бывший глава Федеральной службы охраны Евгений Муров.
Проживал генерал-майор в отставке в Петербурге вместе с супругой. Весной этого года они отпраздновали 50-летний юбилей.