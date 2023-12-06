6 декабря, источник: Комсомольская правда
Воронежской группе «Сектор Газа» исполнилось 36 лет
Уже 8 декабря панки выступят в Твери.
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Советская и российская рок-группа «Сектор Газа» была основана в Воронеже 5 декабря 1987 года музыкантом, вокалистом и автором песен Юрием Клинских (более известным под псевдонимом Юрий Хой). 9 июня 1988 года состоялось первое выступление группы в ДК «Карла Маркса». Но традиционно датой основания группы считается 5 декабря 1987 года, когда прошло первое сольное исполнение Юрия Клинских с репертуаром будущего «Сектора Газа» в воронежском рок-клубе.
В 2021 году о группе «Сектор Газа» и об ее лидере сняли документальный фильм «Хой с тобой». Напомним, что Юрий Клинских умер в июле 2000 года.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, ансамбль из Луганской народной республики исполнил хит «Сектора Газа».