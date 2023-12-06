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6 декабря, источник: MOS.Ru

Мэр Москвы рассказал о строительстве лучевого корпуса в Коммунарке

В Московском многопрофильном клиническом центре будет создан уникальный комплекс для 3D и 4D лучевой терапии.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Строительство комплекса лучевой терапии в Московском многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) «Коммунарка» планируется завершить в 2024 году. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Новый медицинский корпус рассчитан на 50 коек. Здесь разместится уникальный комплекс для 3D и 4D лучевой терапии.

Здание площадью 12 889,9 квадратного метра начали строить в 2021 году. На сегодняшний день корпус почти готов: специалисты завершают монтаж внутренних инженерных систем.

С окончанием строительства лучевого корпуса завершится формирование медицинского кластера в Коммунарке.

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