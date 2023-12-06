6 декабря, источник: Фонтанка
На 8−9 градусов ниже нормы. Похолодание в Петербурге набирает обороты
Похолодание в Петербурге набирает обороты.
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Мороз и, возможно, даже солнце ждут сегодня петербуржцев. Так влияет антициклон.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 декабря в городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 10−12 градусов, местами до минус 15, днем составит минус 8−10 градусов. На дорогах местами гололедица.
Как сообщает центр «ФОБОС», регион сегодня окажется под влиянием усиливающегося с востока морозного антициклона. Температурный фон на 8−9 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.
7 и 8 декабря тоже будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, и ещё холоднее, чем сегодня, — следующей ночью местами до минус 17 градусов.