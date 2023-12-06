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6 декабря, источник: Новая Кубань

В Краснодаре ввели в школе карантин из-за обнаруженного у третьеклассника менингита

Информацию об этом прокомментировали в мэрии кубанской столицы.

Источник: Freepik

В Краснодаре в одной из школ города был подтвержден менингит у ученика. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Так, в одном из кубанских пабликов распространились сведения о переводе одного из третьих классов школы № 5 на карантин. На опубликованном скриншоте предположительно учитель сообщил, что образовательному процессу это не помешает, он будет организован в пределах одного кабинета, а питаться ученики будут из специально закупленных одноразовых контейнеров. «Новая Кубань» обратилась в мэрию Краснодара с просьбой прокомментировать информацию.

В администрации кубанской столицы со ссылкой на городской департамент образования «НК» уточнили, что случай менингита действительно зафиксировали в 3 «Б» классе в СОШ № 5. В связи с этим для учеников ввели ограничительные профилактические мероприятия, рассчитанные с 5 по 11 декабря.

«Такие мероприятия по менингиту в школе — это временное ограничение контактов ученика с остальными детьми и персоналом образовательного учреждения», — пояснили в пресс-службе мэрии города.

В администрации города добавили, что карантин для предотвращения распространения инфекции в школе был введен в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686−21 “Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней”.

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