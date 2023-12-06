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6 декабря, новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

От ТТЗ до вокзала. Два электробуса большой вместимости начали обслуживание маршрута № 14

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 6 декабря, два 18-метровых электробуса King Long вышли на дороги Ташкента, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным «Тошшахартрансхизмат», их прикрепили к автопарку № 2. Машины будут обслуживать маршрут № 14 «ТТЗ — Ташкентский вокзал». Отмечается, что все испытания новых электробусов завершены. Водители, которые будут управлять ими, прошли обучение и получили соответствующие сертификаты.

В компании подчеркнули, что эти электробусы достались Ташкенту совершенно бесплатно в качестве бонуса по контракту на покупку 200 автобусов King Long, работающих на природном газе. Эти машины большой вместимости поступили в столичный автопарк в этом году.

На вопрос, будут ли приобретаться большие электробусы в будущем, председатель правления компании Анвар Джураев отметил, что это будет ясно после длительной эксплуатации и определения эффективности этих машин на дорогах Ташкента.

Отметим, что на сегодняшний день на дорогах Ташкента курсируют 2017 автобусов, 627 из них работают на дизельном топливе, 1020 питаются природным газом, а 324 — электричеством.

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