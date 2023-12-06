От ТТЗ до вокзала. Два электробуса большой вместимости начали обслуживание маршрута № 14

По данным «Тошшахартрансхизмат», их прикрепили к автопарку № 2. Машины будут обслуживать маршрут № 14 «ТТЗ — Ташкентский вокзал». Отмечается, что все испытания новых электробусов завершены. Водители, которые будут управлять ими, прошли обучение и получили соответствующие сертификаты.
В компании подчеркнули, что эти электробусы достались Ташкенту совершенно бесплатно в качестве бонуса по контракту на покупку 200 автобусов King Long, работающих на природном газе. Эти машины большой вместимости поступили в столичный автопарк в этом году.
На вопрос, будут ли приобретаться большие электробусы в будущем, председатель правления компании Анвар Джураев отметил, что это будет ясно после длительной эксплуатации и определения эффективности этих машин на дорогах Ташкента.
Отметим, что на сегодняшний день на дорогах Ташкента курсируют 2017 автобусов, 627 из них работают на дизельном топливе, 1020 питаются природным газом, а 324 — электричеством.