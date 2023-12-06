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6 декабря, источник: Комсомольская правда

Прикамье по уровню смертности от ковида вошло в первую тройку регионов России

В Пермском крае за неделю от последствий COVID-19 умерли 10 человек.

Источник: РИА "Новости"

По информации краевого управления Роспотребнадзора, в Пермском крае за неделю с 27 ноября по 3 декабря 2023 года, выявили 2969 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 или 114,2 на 100 тыс. населения.

На прошлой неделе, с 20 по 26 ноября, в регионе зафиксировали 3249 случаев или 125 на 100 тыс. населения. Наибольшее число всех заболевших ковидом в Прикамье приходится на Пермь — около 45% случаев.

Снижение числа заболевших в Пермском крае не повлияло на уровень смертности от ковида. Как пояснили в Федеральном штабе по коронавирусу, за неделю в России зафиксировали 138 смертей от последствий COVID-19. Наибольшее число умерших в Москве — 39 человек, Санкт-Петербурге — 26 человек, Перми — 10 человек.

В Пермском крае к 3 декабря 2023 года лабораториями Центра гигиены и эпидемиологии, медицинских организаций региона провели 7,102 млн исследований на коронавирус. З прошедшую неделю в среднем 3,1 тыс. исследований в день.

В краевом Роспотребнадзоре отмечают, в структуре лабораторно исследованных проб за последние три месяца в 100% случаев идентифицируют вариант «омикрон».

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