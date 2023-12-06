6 декабря, источник: МК.RU Волгоград
Волгоградцам показали будущую набережную Ворошиловского района
В Ворошиловском районе создадут комфортную прогулочную территорию со спуском к Волге.
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Работы по благоустройству новой набережной будут выполняться на участке между улицами Иркутской и Лавочкина, недалеко от строящегося здания Арбитражного суда. Об этом сообщили в центре «ВЯЗ».
Ожидается, что территорию набережной разделят на две зоны.
Первая зона будет располагаться рядом с судебным зданием. Здесь обустроят прогулочную зону с лавочками и аркой, посвященной грузовому порту Волгограда. Пешеходные дорожки и тропа для оздоровительных прогулок и бега появятся между зданием суда и новым жилым комплексом.
Со стороны Нулевой Продольной создадут вторую зону. Планируется возведение детских, спортивных площадок, а также зоны тихого отдыха. Вдоль дороги обустроят тротуары, велодорожку и парковку для машин.
Также предусмотрено озеленение пространства — на новой набережной планируется высадить большие деревья, которые создадут прохладу и приятную тень в жаркое время года.
Новая набережная станет еще одним местом отдыха для волгоградцев, которое объединит Центральный и Ворошиловский районы города вдоль Волги.