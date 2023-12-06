6 декабря, источник: НИА Ростов
Губернатор подписал указ о проведении в 2024-м на Дону Года добрых дел
Соответствующий документ глава региона Василий Голубев подписал 5 декабря, в День добровольца (волонтера).
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Донское волонтерское движение, сплотив сотни тысяч неравнодушных граждан, ежегодно пополняет свои ряды, развивает новые направления деятельности.
Добровольчество — одна из основных составляющих молодежной политики. Но при этом активную позицию занимают и «серебряные» волонтеры. Их деятельное участие в общественной жизни подкреплено опытом, знаниями и искренним желанием приносить пользу.
— Донской край был и остаётся одним из всероссийских центров волонтёрства. У нас в регионе есть поговорка — быть добру на Дону. 2024-й в Ростовской области пройдет как Год добрых дел, — объявил Василий Голубев.