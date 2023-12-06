6 декабря, источник: АиФ Кубань
В Краснодаре увеличение тарифов на воду планируется в 2024 году
В первом полугодии 2024 года продолжат действовать прежние тарифы.
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В Краснодаре увеличение тарифов на воду и водоотведение планируется в 2024 году, сообщает «Коммерсантъ Кубань».
В первом полугодии будут действовать тарифы, установленные на 2023 год. Однако с 1 июля стоимость холодного водоснабжения может измениться. По данным мэрии, рост тарифов не превысит 9,6%.
К настоящему времени подготовлены проекты муниципальных документов о корректировке тарифов в отношении 39 организаций.
Сейчас проекты проходят проходят антикоррупционную экспертизу в прокуратуре Краснодара и процедуру согласования в структурных подразделениях горадминистрации.
Напомним, региональные власти утвердили для жителей Сочи тариф на воду на 2024 год. Стоимость холодной воды в первом полугодии грядущего года повышаться не будет. Индексация тарифов на водоснабжение и канализацию в Сочи предусмотрена с 1 июля будущего года: стоимость питьевой воды вырастет на 6,3% и составит 40,48 ₽ за кубометр. Услуга водоотведения увеличится на 1,6% и будет составлять 31,07 ₽.