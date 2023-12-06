6 декабря, источник: Комсомольская правда
При всем уважении к труду людей: Губернатор призвал покупать технику для уборки снега в Калининграде
Тему очистки улиц от снега обсудили в областном правительстве.
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В Калининграде на сегодняшний день свободно 200 вакансий дворников — их невостребованная зарплата уходит в бюджет. Об этом сказал первый замглавы администрации города Алексей Асмыкович на оперативном совещании в правительстве региона. Губернатор же предложил эти деньги тратить на покупку уборочной техники.
— Это несколько десятков миллионов рублей. Я подумал, может, вы их потратите на закупку техники и автоматизацию работы? При всем уважении к труду людей, которые берут себе полтора участка, два участка… Но физически это сделать достаточно сложно, будь ты хоть чемпион по всем видам спорта, — сказал губернатор и предложил предприятию «Чистота» финансово перераспределить ресурсы.
При этом Антон Алиханов отметил, что покупка техники, а именно малых средств механизации, сейчас — отдельная проблема.
Но есть и белорусы, и наши предприятия много чего начали производить после освобождения рынка от иностранной техники.
Алексей Асмыкович согласился и сообщил, что задача перейти на механизированную уборку уже стоит.