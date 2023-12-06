6 декабря, источник: АиФ Ростов-на-Дону
Синоптик Назарова рассказала, каким будет декабрь в Ростовской области
Температура будет около нормы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Температура в декабре 2023 года будет около нормы. Такой прогноз начальника Ростовского гидрометцентра Елены Назаровой передаёт издание 161.RU.
При этом осадков выпадет больше, чем обычно. В первую декаду месяца прогнозируется дождь, а также мокрый или обычный снег. К десятым числам месяца температура понизится до −15 градусов в северных районах.
Во второй декаде декабря будет снег, иногда он будет чередоваться с дождём. Температура воздуха по ночам будет опускаться до −10 градусов.
Третье декабря в Ростове оказалось самым теплым за последние 60 лет, однако уже скоро прогнозируются морозы.