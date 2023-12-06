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6 декабря, источник: АиФ Ростов-на-Дону

Синоптик Назарова рассказала, каким будет декабрь в Ростовской области

Температура будет около нормы.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

Температура в декабре 2023 года будет около нормы. Такой прогноз начальника Ростовского гидрометцентра Елены Назаровой передаёт издание 161.RU.

При этом осадков выпадет больше, чем обычно. В первую декаду месяца прогнозируется дождь, а также мокрый или обычный снег. К десятым числам месяца температура понизится до −15 градусов в северных районах.

Во второй декаде декабря будет снег, иногда он будет чередоваться с дождём. Температура воздуха по ночам будет опускаться до −10 градусов.

Третье декабря в Ростове оказалось самым теплым за последние 60 лет, однако уже скоро прогнозируются морозы.

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