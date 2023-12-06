6 декабря, источник: Комсомольская правда
В Воронежской области подорожает проезд в электричках с 1 января 2024 года
Стоимость вырастет на 11,1 процента.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Министерство тарифного регулирования Воронежской области подготовило приказ о повышении с 1 января 2024 года стоимости проезда в пригородных поездах ППК «Черноземье». Проект документа опубликован на портале регионального правительства.
Обновленный тариф на перевозку пассажира в пределах одной 10-километровой зоны составит 27 рублей, а за каждый последующий километр — 2,7 рубля. По сравнению с текущей ценой подорожание составит 11,1 процента или 2,8 рубля. Напомним, что сейчас проезд в электричках в рамках одной зоны составляет 25,2 рубля.