6 декабря, источник: АиФ Кубань
Ж/д переезд под Краснодаром будет закрыт до восьми часов вечера 6 декабря
Водителей просят использовать альтернативные маршруты.
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Ж/д переезд под Краснодаром будет закрыт до восьми часов вечера 6 декабря, сообщает «Кубань 24».
Речь идет о переезде на 687 км перегона Энем 1 — Афипская. Транспорт не сможет там проехать из-за ремонтных работ.
Водителей просят использовать альтернативные маршруты.
Ранее сообщалось — 6 и 7 декабря в центре Краснодара временно ограничат движение транспорта. Это необходимо для проведения мероприятия, посвященного юбилею образования Кубанской митрополии. В этом году ей исполняется 10 лет.
«АиФ-Юг» писал — на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае почти на неделю ограничат движение. Краткосрочные перекрытия будут проводиться с 7 по 12 декабря из-за проводимых на путепроводе в районе станицы Павловской работ.