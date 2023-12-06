6 декабря, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Онколог назвал три распространенных вида рака у мужчин
Онколог перечислил распространенные виды рака у мужчин.
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Российский врач-онкоуролог отделения онкоурологии НМИЦ им. Н. Н. Блохина Кадыр Хафизов назвал три распространенных вида рака у мужчин, пишет kp.ru.
Специалист отметил, что одним из самых распространенных видов является рак предстательной железы, однако он не является агрессивным. В том случае, если опухоль в начальной стадии, то она довольно хорошо поддается лечению, а после редко бывают случаи рецидива. Врач обратил внимание на то, что главная проблема состоит в том, что болезнь развивается годами, но на ранних стадиях не вызывает дискомфорта. Рак простаты начинает себя проявлять уже на 3−4 стадии, но, уточнил, онколог, даже на четвертой стадии при наличии метастаз можно выйти в ремиссию.
Онколог добавил, что еще одним видом рака является рак яичка. Он добавил, что чаще всего он встречается у мужчин в возрасте от 15 до 40 лет. Данный вид рака является агрессивным. Среди его симптомов называются образование опухолевого узла в мошонке. Также может подниматься температура, а яичко может увеличиваться в размере.
Кроме того, врач обратил внимание и на рак мочевого пузыря, который возникает у мужчин в три-четыре раза чаще, чем у женщин. Он заметил, что указанный вид рака в основном встречается у людей, которые работают на вредных производствах, где есть контакт с анилиновыми красителями. Специалист сказал, что рак мочевого пузыря на ранних стадиях себя никак не проявляет, но позднее возникают кровь в моче, частое мочеиспускание, боль в области таза.