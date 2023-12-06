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6 декабря, источник: Om1.ru

Омичам рассказали, что нужно делать, если получили травму из-за гололёда

В первую очередь нужно установить виновника вреда.

Источник: Om1.ru

Из-за ухудшения погоды в Омской области появляется всё больше постов и комментариев в разных пабликах о полученных травмах из-за гололёда. Омский Роспотребнадзор рассказал омичам, что нужно делать пострадавшим.

«Главное — установить виновника вреда, а им является та организация, в чьи обязанности входит обеспечение уборки территории, на которой получена травма», — сообщает ведомство.

  • Если происшествие произошло на придомовой территории — то это будет управляющая компания;
  • Если на ступеньках магазина или учреждения, то собственник здания;
  • Если на улице, остановке или других общественных местах, то ответственным будет муниципальное образование.

После того, как будет установлен виновник, пострадавший может обратиться к нему с претензией и выдвинуть требование о компенсации причинённого вреда.

Пострадавший имеет право потребовать:

  • Сумму утраченной заработной платы за период нахождения на лечении;
  • Дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств;
  • Компенсацию морального вреда4
  • Возмещения вреда имуществу, которому был причинен ущерб при падении на гололеде или в иной травмоопасной ситуации;
  • Судебные расходы, в том числе на оплату услуг представителя.

«Ни в коем случае сразу не покидайте место, где произошла травма. Необходимо вызвать “скорую”, которая отметит место и время происшествия», — предупреждает Роспотребнадзор.

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