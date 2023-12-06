6 декабря, источник: Om1.ru
Омичам рассказали, что нужно делать, если получили травму из-за гололёда
В первую очередь нужно установить виновника вреда.
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Из-за ухудшения погоды в Омской области появляется всё больше постов и комментариев в разных пабликах о полученных травмах из-за гололёда. Омский Роспотребнадзор рассказал омичам, что нужно делать пострадавшим.
«Главное — установить виновника вреда, а им является та организация, в чьи обязанности входит обеспечение уборки территории, на которой получена травма», — сообщает ведомство.
После того, как будет установлен виновник, пострадавший может обратиться к нему с претензией и выдвинуть требование о компенсации причинённого вреда.
Пострадавший имеет право потребовать:
«Ни в коем случае сразу не покидайте место, где произошла травма. Необходимо вызвать “скорую”, которая отметит место и время происшествия», — предупреждает Роспотребнадзор.