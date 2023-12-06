6 декабря, источник: Om1.ru
В мэрии отчитались, сколько снега убрали с дорог в Омске
С 4 декабря в Омске выпало большое количество осадков.
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На улицах города 5 декабря было задействовано 274 единицы спецтехники в дневную смену, а в ночную — ещё 128. Кроме того, дополнительно было выведено около 300 рабочих.
За день с омских улиц убрали 6 150 кубометров снега и использовали 1 800 тонн противогололёдных материалов. Работы по очистке и содержанию дорог продолжаются. Массово на улицы города техника выйдет после окончания часа пик и продолжит работу в течение вечера и ночи.