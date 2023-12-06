Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: Om1.ru

В мэрии отчитались, сколько снега убрали с дорог в Омске

С 4 декабря в Омске выпало большое количество осадков.

Источник: пресс-служба администрации Омска

На улицах города 5 декабря было задействовано 274 единицы спецтехники в дневную смену, а в ночную — ещё 128. Кроме того, дополнительно было выведено около 300 рабочих.

За день с омских улиц убрали 6 150 кубометров снега и использовали 1 800 тонн противогололёдных материалов. Работы по очистке и содержанию дорог продолжаются. Массово на улицы города техника выйдет после окончания часа пик и продолжит работу в течение вечера и ночи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за сильной магнитной бури омичи могли наблюдать полярное сияние
Метеорит, упавший в Омске, продают на «Авито» за 2 миллиона рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ