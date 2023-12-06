6 декабря, источник: Коммерсантъ
Более 300 пассажиров не могут вылететь из Новосибирска
В Новосибирске из-за неблагоприятных погодных условий задержаны авиарейсы компаний «Сибирь» и «Алроса» в город Мирный (Якутия).
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Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, задержка рейсов составляет более семи часов. Вылета ожидают около 300 пассажиров.
«К транспортному прокурору обратились пассажиры двух рейсов авиакомпании “Алроса” по факту непредставления гостиничных услуг авиаперевозчиком», — сообщает ведомство. Прокуратурой организована проверка по факту задержки авиарейсов.