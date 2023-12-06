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6 декабря, источник: Коммерсантъ

Более 300 пассажиров не могут вылететь из Новосибирска

В Новосибирске из-за неблагоприятных погодных условий задержаны авиарейсы компаний «Сибирь» и «Алроса» в город Мирный (Якутия).

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, задержка рейсов составляет более семи часов. Вылета ожидают около 300 пассажиров.

«К транспортному прокурору обратились пассажиры двух рейсов авиакомпании “Алроса” по факту непредставления гостиничных услуг авиаперевозчиком», — сообщает ведомство. Прокуратурой организована проверка по факту задержки авиарейсов.

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