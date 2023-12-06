6 декабря, источник: АиФ Пермь
Администрация Перми заявила о краже новогодних игрушек с ёлок города
Также мэрия жалуется на вандалов, которые ломают праздничные украшения.
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Администрация Перми заявила о краже новогодних украшений с ёлок города.
Как сообщает мэрия, с городских новогодних елей в краевой столице начали активно пропадать игрушки. В частности, неизвестные снимают их ёлки на Соборной площади. Помимо этого администрация города жалуется на ненамеренные акты вандализма.
«В других локациях залезают на объекты, чтобы сфотографироваться, ломают конструкции, рвут гирлянды. К сожалению, таким варварским способом некоторые люди создают новогоднее настроение только себе, лишая красоты остальных жителей города», — сообщают в администрации Перми.
В мэрии поясняют, что из-за происходящего придётся потратить деньги на установку видеонаблюдения в местах, где установлены новогодние ёлки и другие праздничные конструкции, а также усилить надзор. Власти сетуют на то, что средства могли бы пойти на новые украшения, чтобы Пермь была ещё красивее в зимнее время года.
«Пермь по праву может называться одной из новогодних столиц России. И жители, и гости города отмечают, что в декабре город становится настоящей зимней сказкой — с пушистым снежком, праздничными огнями и волшебными световыми инсталляциями. Жители других регионов специально приезжают в Пермь на зимние каникулы, чтобы увидеть один из самых больших ледовых городков страны и зарядиться новогодним настроением. Предприятия и организации тоже стараются, украшают свои территории, жители создают атмосферу уюта во дворах», — поясняют власти.
Администрация Перми выражает надежду на то, что в городе прекратят красть новогодние игрушки и ломать праздничные украшения. Власти просят родителей объяснить детям, что нужно бережно относиться к новогодним объектам.