Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: Om1.ru

Минприроды Шестернин показал ёлку-палку новосибирцам

Сотрудник министерства поставил такое «дерево» у себя дома.

Источник: соцсети

Сотрудник Минприроды Новосибирской области соорудил у себя дома ёлку из палок, которые собрал в лесу. Евгений Шестернин выложил в своём telegram-канале фото этой декорации и видео с процессом её создания.

На видео видно, что для процесса изготовления потребовалась ось и палки, которые на эту ось нанизывались. Дерево для изготовления «ёлки» сотрудник министерства принёс из леса. Там он отпилил палки нужного размера в месте валежника.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за сильной магнитной бури омичи могли наблюдать полярное сияние
Метеорит, упавший в Омске, продают на «Авито» за 2 миллиона рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта