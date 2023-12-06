6 декабря, источник: Om1.ru
Минприроды Шестернин показал ёлку-палку новосибирцам
Сотрудник министерства поставил такое «дерево» у себя дома.
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Сотрудник Минприроды Новосибирской области соорудил у себя дома ёлку из палок, которые собрал в лесу. Евгений Шестернин выложил в своём telegram-канале фото этой декорации и видео с процессом её создания.
На видео видно, что для процесса изготовления потребовалась ось и палки, которые на эту ось нанизывались. Дерево для изготовления «ёлки» сотрудник министерства принёс из леса. Там он отпилил палки нужного размера в месте валежника.