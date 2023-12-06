6 декабря, новости Казахстана, источник: КазТАГ
Казахстан вошел в ТОП-50 стран по математике и естествознанию
Астана. 6 декабря. КазТАГ — Казахстан вошел в ТОП-50 стран по математике и естествознанию, сообщает пресс-служба министерства просвещения.
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«Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты Международной программы по оценке образовательных достижений обучающихся PISA-2022. В ней оценивались уровень математической, читательской и естественнонаучной грамотности 15-летних обучающихся из 81 страны», — сообщил министр Гани Бейсембаев.
Казахстан занял 46 место по математике, по чтению — 61, по естествознанию — 49.
По итогам PISA-2022 наблюдается снижение разрыва в качестве знаний между городскими и сельскими учащимися Казахстана.
Казахстанские школьники повысили показатели по естествознанию на 26 баллов, показав наибольший прирост среди стран-участниц и сохранили свои результаты по математике и чтению аналогично восьми странам ОЭСР.