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6 декабря, источник: Krasnoyarskmedia

В МЧС предупредили о морозах до −45 градусов и сильном ветре в Красноярском крае

В Красноярске температура воздуха в течение суток −22° С … −24° С.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: IrkutskMedia.ru

В ГУ МЧС России по Красноярскому краю рассказали, что 6 и 7 декабря в регионе ожидается северно-западный ветер до 25 м/с, метель, снегопад и морозы на севере края до −45° С. В центральных и южных районах на дорогах гололедица.

7—8 декабря в горных районах Красноярского края будет лавиноопасно.

В Красноярске 7 декабря будет облачно с прояснениями, ночью очень сильный снег, днём умеренный. Ветер ночью западный до 12 м/с, днём северо-западный до 9 м/с. Температура воздуха в течение суток −22° С … −24° С. На дорогах гололедица.

Сотрудники МЧС советуют одеваться теплее, но не переусердствовать, минимизировать нахождение на улице. Кроме этого, лучше отказаться от турпоходов, рыбалки и поездок на автомобиле на дальние расстояния.

Важно соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрообогревателей. Ни в коем случае не перегружайте сети. Приобретите и установите дома извещатель, который может спасти при первом появлении дыма.

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