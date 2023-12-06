6 декабря, источник: Krasnoyarskmedia
В МЧС предупредили о морозах до −45 градусов и сильном ветре в Красноярском крае
В Красноярске температура воздуха в течение суток −22° С … −24° С.
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В ГУ МЧС России по Красноярскому краю рассказали, что 6 и 7 декабря в регионе ожидается северно-западный ветер до 25 м/с, метель, снегопад и морозы на севере края до −45° С. В центральных и южных районах на дорогах гололедица.
В Красноярске 7 декабря будет облачно с прояснениями, ночью очень сильный снег, днём умеренный. Ветер ночью западный до 12 м/с, днём северо-западный до 9 м/с. Температура воздуха в течение суток −22° С … −24° С. На дорогах гололедица.
Сотрудники МЧС советуют одеваться теплее, но не переусердствовать, минимизировать нахождение на улице. Кроме этого, лучше отказаться от турпоходов, рыбалки и поездок на автомобиле на дальние расстояния.
Важно соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрообогревателей. Ни в коем случае не перегружайте сети. Приобретите и установите дома извещатель, который может спасти при первом появлении дыма.