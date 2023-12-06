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6 декабря, источник: Комсомольская правда

Очередной циклон придет в Хабаровский край 7 декабря

Плохая погода прогнозируется в Охотском районе.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 70% 762 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

На север Хабаровского края 7 и 8 декабря ожидается очередной циклон. Он проходит по Охотскому морю, поэтому в Охотском районе погода значительно испортится. Выпадет сильный снег с метелью, северо-восточный ветер усилится до 29 метров в секунду.

В Советско-Гаванском, Ванинском, Николаевском, Ульчском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах также пройдет снег, а ветер усилится до 20 метров в секунду.

В Хабаровске ночью небольшой снег, 9−11 градусов мороза, днем без осадков, 7−9 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

На юге региона ожидается снег. Ночью 8−13 градусов, днем — 5−10, все ниже нуля. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В центре региона небольшой снег, ночью от минус четырех до −17 градусов, днем от −15 до плюс трех. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

На севере сильный снег, местами метель. Температура ночью от −7 до −25 градусов, местами до −33, днем от −13 до нуля, местами до −30. Ветер различных направлений до 14 метров в секунду, по побережью Охотского моря — порывы до 20 метров в секунду.

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