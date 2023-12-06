6 декабря, источник: Комсомольская правда
14% жителей Волгограда хотят сменить место жительства в 2024 году
Волгоградцы рассказали, что они хотят изменить в своей жизни в новом году.
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Конец года — время подводить итоги и строить планы на будущее. У жителей Волгограда спросили, что они хотят изменить в своей жизни в 2024 году. Согласно данным опроса сервиса SuperJob, горожане мечтают учиться и общаться с семьей, отдыхать и заниматься спортом. Поменять место жительства планируют 14% волгоградцев.
В планах у каждого третьего экономически активного волгоградца — заняться образованием. Больше времени уделять близким хотели бы 28% респондентов, увлечениям — 26%. Каждый четвертый мечтает наладить личную жизнь, заняться спортом и больше отдыхать.
Ремонт и иное отношение к жизни в новом году загадали 18% горожан. Переезд в планах у 14%. Чуть меньше желающих отказаться от вредных привычек, приобщиться к ЗОЖ, поменять круг общения. Не хотят ничего менять лишь 5% опрошенных волгоградцев.