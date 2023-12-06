6 декабря, источник: IrkutskMedia.ru
Погода ухудшится в Иркутской области 7 декабря
Синоптики обещают метели и усиление ветра.
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Усиление северо-западного ветра до 15−18 м/с ожидается в Приангарье в четверг, 7 декабря. По информации Иркутского гидроиметцентра, возможны метели, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональный главк МЧС.
Жителей просят учитывать прогноз при планировании поездок на дальние расстояния, не выходить на акваторию при усилении ветра! Граждане при возникновении ЧС могут позвонить на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.