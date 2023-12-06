6 декабря, источник: "Российская газета"
Омичей предупредили о 45-градусных морозах
Жителей Омской области предупредили о резком перепаде температур. На смену оттепели в регион придут 45-градусные морозы.
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По прогнозам синоптиков, в период с 6 по 12 декабря в Прииртышье ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температурой воздуха опустится ниже климатической нормы на 10 градусов и более.
«В период с 7 по 12 декабря по Омской области местами ожидается опасное явление: сильный мороз с минимальной температурой воздуха минус 40 — минус 45 градусов», — сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сильные морозы также ожидаются в Новосибирской области — по данным регионального ГУ МЧС, температура до минус 40 градусов может задержаться в регионе на шесть дней — с 8 по 13 декабря.