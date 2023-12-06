Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: "Российская газета"

Омичей предупредили о 45-градусных морозах

Жителей Омской области предупредили о резком перепаде температур. На смену оттепели в регион придут 45-градусные морозы.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°

По прогнозам синоптиков, в период с 6 по 12 декабря в Прииртышье ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температурой воздуха опустится ниже климатической нормы на 10 градусов и более.

«В период с 7 по 12 декабря по Омской области местами ожидается опасное явление: сильный мороз с минимальной температурой воздуха минус 40 — минус 45 градусов», — сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сильные морозы также ожидаются в Новосибирской области — по данным регионального ГУ МЧС, температура до минус 40 градусов может задержаться в регионе на шесть дней — с 8 по 13 декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта