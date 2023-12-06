6 декабря, источник: АиФ Иркутск
Стоимость проезда на муниципальном транспорте в Иркутске останется прежней
Цена одной поездки на трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах, как и раньше, будет составлять 25 рублей.
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Стоимость проезда в муниципальном транспорте Иркутска останется на прежнем уровне. Цена одной поездки на трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах, как и раньше, будет составлять 25 рублей.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, мэрия может устанавливать стоимость проезда только в муниципальном общественном транспорте, а коммерческие перевозчики, согласно действующему законодательству, в свою очередь, имеют право принимать решение об изменении цены проезда, предварительно уведомив об этом власти.
Напомним, в конце года частные перевозчики планируют увеличить стоимость проезда на 20 маршрутах областного центра. Цена поездки на большинстве из них составит 35 рублей днем и 40 рублей — после 8 часов вечера.