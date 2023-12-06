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6 декабря, источник: АиФ Иркутск

Стоимость проезда на муниципальном транспорте в Иркутске останется прежней

Цена одной поездки на трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах, как и раньше, будет составлять 25 рублей.

Источник: РИА "Новости"

Стоимость проезда в муниципальном транспорте Иркутска останется на прежнем уровне. Цена одной поездки на трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах, как и раньше, будет составлять 25 рублей.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, мэрия может устанавливать стоимость проезда только в муниципальном общественном транспорте, а коммерческие перевозчики, согласно действующему законодательству, в свою очередь, имеют право принимать решение об изменении цены проезда, предварительно уведомив об этом власти.

Напомним, в конце года частные перевозчики планируют увеличить стоимость проезда на 20 маршрутах областного центра. Цена поездки на большинстве из них составит 35 рублей днем и 40 рублей — после 8 часов вечера.

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