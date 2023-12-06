6 декабря, источник: Хабаровский край сегодня
Бесхозная вышка мешает залить каток на стадионе «Юность» в Хабаровске
Тренажер для спасателей стоит на стадионе с лета.
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В Хабаровске на стадионе «Юность» в Первом микрорайоне летом этого года проводились соревнования по пожарно-спасательному спорту. Одним из тренажеров выступала вышка, имитирующая фасад здания, однако после завершения мероприятий она не была демонтирована и теперь мешает залить каток, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»..
— Эта вышка сейчас бесхозная, она не принадлежит ни МЧС, ни городу. Дело в том, что подрядчик не выполнил свои обязательства в полной мере, и МЧС России не приняли на баланс данный объект. Сейчас будет работать эксперт о признании этой вышки непригодной, и что работы выполнены некачественно, после ее демонтируют. Это произойдет до конца недели, — рассказали в администрации города Хабаровска.
Как только вышка будет ликвидирована, начнется заливка катка. Всего, согласно планам мэрии, на территории Хабаровска планируется обустроить 78 спортивных площадок..
— Еще 8 катков будет организовано при общеобразовательных учреждениях. На данный момент три катка на жилмассивах полностью залиты. Кроме того, жители Хабаровска уже могут кататься на коньках на стадионах «Нефтяник» и «Динамо». Все работы по заливке планируем завершить к 15 декабря, — сообщил главный специалист отдела управления по физической культуре и спорту администрации Хабаровска Владислав Харламов.
Самый большой на Дальнем Востоке каток под открытым небом на городской набережной откроется 16 декабря.