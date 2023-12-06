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6 декабря, источник: Хабаровский край сегодня

Бесхозная вышка мешает залить каток на стадионе «Юность» в Хабаровске

Тренажер для спасателей стоит на стадионе с лета.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске на стадионе «Юность» в Первом микрорайоне летом этого года проводились соревнования по пожарно-спасательному спорту. Одним из тренажеров выступала вышка, имитирующая фасад здания, однако после завершения мероприятий она не была демонтирована и теперь мешает залить каток, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»..

 — Эта вышка сейчас бесхозная, она не принадлежит ни МЧС, ни городу. Дело в том, что подрядчик не выполнил свои обязательства в полной мере, и МЧС России не приняли на баланс данный объект. Сейчас будет работать эксперт о признании этой вышки непригодной, и что работы выполнены некачественно, после ее демонтируют. Это произойдет до конца недели, — рассказали в администрации города Хабаровска.

Как только вышка будет ликвидирована, начнется заливка катка. Всего, согласно планам мэрии, на территории Хабаровска планируется обустроить 78 спортивных площадок..

Из них 64 катка будут организованы возле жилмассивов. В Железнодорожном районе зальют 13 хоккейных коробок, в Индустриальном — 30, в Кировском — 2, в Краснофлотском — 12, и в Центральном районе горожане смогут свободно покататься на коньках в 7 местах..

 — Еще 8 катков будет организовано при общеобразовательных учреждениях. На данный момент три катка на жилмассивах полностью залиты. Кроме того, жители Хабаровска уже могут кататься на коньках на стадионах «Нефтяник» и «Динамо». Все работы по заливке планируем завершить к 15 декабря, — сообщил главный специалист отдела управления по физической культуре и спорту администрации Хабаровска Владислав Харламов.

Самый большой на Дальнем Востоке каток под открытым небом на городской набережной откроется 16 декабря.

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