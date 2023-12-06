6 декабря, источник: АиФ Волгоград
Волгоградским треш-стримерам грозят колония и штрафы
Главная новация законодательной инициативы заключается в том, что жестокость онлайн за деньги поставлена вне закона.
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Больше 20 депутатов Госдумы и сенаторов поддержали пакет законопроектов о треш-стримах, сообщает pnp.ru. Если они будут приняты, любителям поделиться видео с жестокими издевательствами над людьми или животными могут грозить не только солидные штрафы — до 700 тысяч рублей, но и уголовная ответственность. Следить за появлениями таких роликов в Сети должны будут владельцы соцсетей.
Соавтор законопроектов сенатор Алексей Пушков подчеркивает — главная новация законодательной инициативы заключается в том, что жестокость онлайн за деньги поставлена вне закона. До сих пор треш-блогеры делали состояние на демонстрации насилия. Случалось, что они снимали истязания над людьми и животными на заказ. Кроме того, важно — если в ходе треш-стрима его жертва погибла — а такое случалось не раз, его автору будут инкриминировать убийство с отягчающими обстоятельствами.
В Волгограде в настоящее время СК проводит проверку по факту признания невменяемым местного стримера Анатолия Осипова. С оружием в руках он требовал, чтобы его юная подруга призналась, что была Люцифером. Другой треш-стример Павел Прокудин вел трансляции издевательств над своей сожительницей, матерью и бабушкой. Его подруга подтвердила полиции, что все было по взаимному согласию ради заработка в интернете.