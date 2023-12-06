Когда в аэропортах Казахстана полноценно заработает идентификация по биометрии

По словам вице-министра транспорта Казахстана Талгата Ластаева, за последние годы в стране проведена большая работа по повышению стандартов безопасности полетов, обслуживания пассажиров и в целом по повышению уровня их обслуживания в аэропортах. Согласно данным аудита, проведенного специалистами ИКАО, система безопасности полетов в Казахстане находится на точке в 82%, что на 11% выше средних показателей мирового уровня.
Технологии не стоят на месте, а также возрастают требования авиапассажиров к созданию для них наиболее комфортных условий. Именно поэтому вопрос биометрической идентификации пассажиров, позволяющий значительно сократить время на прохождение стандартных процедур при регистрации на рейс, сейчас один из самых обсуждаемых.
К примеру, в аэропорту Астаны система биометрической идентификации частично уже внедрена. Однако для того, чтобы она заработала на полную мощность, необходимо внести ряд поправок в законодательство.
«В первую очередь это доступ к биометрической базе данных. Это, соответственно, интеграция систем погранслужбы, таможни и авиакомпаний. Для внутренних полетов во всех аэропортах она уже внедрена», — отметил Ластаев.
То есть можно без требования удостоверения личности пройти регистрацию и проследовать на борт самолета по цифровым документам.
«Что касается международных рейсов, то требуется как законодательная интеграция систем, так и физическая. Эти процессы идут», — сказал вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.
По его словам, для завершения всех необходимых процедур и полноценного внедрения системы в работу потребуется около года, а к международным компаниям, берущим под управление терминалы ключевых аэропортов, изначально выставляют требования о том, чтобы воздушные гавани соответствовали всем международным стандартам.
«Вообще, я знаю, что по стандартам, допустим, в аэропорту Арабских Эмиратов, на каждую процедуру затрачивается порядка трех секунд. Вы подходите к стойке, прикладываете паспорт, с него считываются все данные, камера идентифицирует личность. Открываются ворота, вы проходите уже в стерильную зону», — объяснил принцип работы системы Ластаев.
Он также заверил, что работа по внедрению новых технологий в обслуживании авиапассажиров в казахстанских аэропортах будет продолжена и в дальнейшем.