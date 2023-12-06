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6 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"

В Ростовскую область пришел гонконгский грипп

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря, ФедералПресс. В ростовской области выросло число заболевших гонконгским гриппом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Источник: РИА "Новости"

«Зафиксировано 19,2 тысячи случаев заболевания ОРВИ, 7 человек болеют гриппом А (H3N2) (гонконгским)», — сообщили в ведомстве.

Эпидпорог не превышен пока, но рост за неделю составил 9,6%. При этом 2,2 миллиона жителей Ростовской области ранее получили прививки от гриппа.

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