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6 декабря, источник: МК.RU Екатеринбург

Завершено строительство губернаторского лицея в Екатеринбурге

В микрорайоне Солнечный Екатеринбурга завершено строительство губернаторского лицея.

Он был построен благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту, который привлек глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Сейчас ведётся набор коллектива [в губернаторский лицей]. Нужны уникальные специалисты. Сегодня большой конкурс среди преподавателей на вакансии для работы в лицее, — сообщал во время прямой линии Евгений Куйвашев. — 1 сентября я обещаю сам туда приехать, обязательно поучаствую в церемонии первого звонка».

Площадь губернаторского лицея составляет 28 тысяч квадратных метров. Это самая крупная школа в Свердловской области.

Губернаторский лицей станет элементом Уральской инженерной школы. Он рассчитан на детей, которые уже определились с техническим направлением в учёбе.

«МК-Урал» ранее писал, что на возведение губернаторского лицея направлено чуть более 3 млрд рублей.

В состав образовательного центра, помимо лицея, войдут учебный и спортивный блоки, детский технопарк «Кванториум», общественный центр, стадион.

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