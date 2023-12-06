6 декабря, источник: Комсомольская правда
Остались две дочки: в Усольском районе попрощались с земляком, погибшим во время проведения СВО
Житель Усольского района погиб во время проведения СВО.
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1 декабря в поселке Тайтурка Усольского района попрощались с 37-летним Алексеем Молодченко. Мужчина погиб во время проведения СВО. Об этом сообщают в администрации Тайтурского городского поселения.
— Алексей родился в Тайтурке в 1986 году. Он с детства был первым заводилой в классе. Увлекался футболом, волейболом и настольным теннисом. После школы окончил Московский авиационный институт по специальности инженер по эксплуатации летательных аппаратов. Но не стал связывать свою жизнь с этой профессией. Последние годы работал слесарем по ремонту сельхозтехники, — рассказывают в администрации.
Алексею доводилось служить в армии, после чего он перешел на службу по контракту. 22 сентября во время частичной мобилизации мужчину призвали в ряды вооруженных сил РФ. Он прошел подготовку и был направлен в зону проведения СВО. Служил в мотострелковых войсках.
В июне Алексей приезжал в отпуск, повидал родных и близких, обнял детей. Вскоре, 16 ноября, погиб на территории ДНР.
У военнослужащего остались две дочери. Младшей четыре года.