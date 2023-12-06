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6 декабря, источник: РИА Крым

Златослава и Илай: какие редкие имена дают новорожденным в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. На минувшей неделе в Крыму родились 258 детей. Какие имена родители выбирали чаще всего, а какие встречались всего один раз, рассказали в минюсте РК.

Источник: РИА "Новости"

«Выбор имен для новорожденных был разнообразным. Самыми частоупотребляемыми были: Иван, Александр, Ибрагим, Владимир, Михаил, Роман, Тимур, Дмитрий, Мурат, Дамир, Ярослав, Алина, Софья, Мария, Диана, Полина, Арина, Амина, Алиса», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Некоторые родители решили отличиться и назвали своих мальчиков Александрос, Леонард, Мирай, Малик, Илай. Девочкам давали имена: Ребия, Авелина, Мария-Магдалена, Ива, Асаль, Симона, Златослава, Алия и Асель.

Также отделы ЗАГС зарегистрировали за неделю рождение пяти двоен: в Бахчисарае — Сафие и Асие, Амира и Самира, в Ялте — Федор и Вера, в Джанкое — Максим и Богдан, в Симферополе — Илларион и Ярослав.

Ранее в Крыму отмечали увеличение рождаемости и браков.

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