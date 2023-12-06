Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, новости Казахстана, источник: Nur.kz

Зимнее солнцестояние: что это такое и когда этот день в 2023 году

День зимнего солнцестояния — астрологически важный момент года. Он окутан мистикой и имеет свои традиции. Когда он наступит и какие приметы с ним связаны, рассказал ресурс Starwalk.Space.

Источник: Nur.kz

Суть и дата зимнего солнцестояния в 2023 году

Солнцестояние происходит два раза в году — летом и зимой. У зимнего солнцестояния есть своя история и особенности.

Что такое зимнее солнцестояние?

Так называют момент прохождения Солнца через самую южную или самую северную точку эклиптики в зависимости от полушария. Важное астрономическое событие знаменует начало зимы в Северном полушарии. Оно связано с наименее продолжительным и самым низким расположением Солнца над горизонтом в полдень. В этот момент наблюдается самый короткий день и наиболее продолжительная ночь в году. Сразу после него день начнет удлиняться, а ночь становится короче.

С чем связано явление? По мнению астрономического издания Starwalk.Space, основная причина зимнего солнцестояния — расположение оси вращения Земли под углом к орбите ее вращения вокруг Солнца.

По данным энциклопедии Britannica, Северный полюс отклоняется от Солнца на 23,5°, и солнечные лучи смещаются к югу от экватора на ту же величину. Это приводит к тому, что в какой-то момент они падают на Землю строго под прямым углом, а Солнце стоит в зените. Этот момент и назван зимним солнцестоянием.

По информации сайта музея Гринвича, самые низкие температуры в течение дня обычно ощущаются через некоторое время после того, как прошел самый короткий день. Солнцестояние почитали еще со времен неолита. Дата праздника то и дело менялась.

Когда зимнее солнцестояние 2023?

В 2023 году зимнее солнцестояние в Северном полушарии произойдет в пятницу, 22 декабря. Время явления — 06:28 по Москве и 03:28 по Алматы. Сколько длится зимнее солнцестояние? Продолжительность зимнего солнцестояния в конкретном населенном пункте зависит от широты его расположения. Уточняйте данные индивидуально.

Впервые дату праздника 25 декабря установил консул Юлий Цезарь в 45 году до нашей эры. За счет разницы между тропическим и календарным годом она ежегодно смещалась. Григорианский календарь нивелировал это, установив новый отчет — 22 декабря. Сейчас солнцестояние происходит в промежутке между 20 и 23 декабря.

В этот день предки забивали скот, впрок наедались мяса перед голодной зимой. Праздник начинался накануне даты и продолжался несколько дней. Зимнее солнцестояние положило начало цикличным календарям. Под его влиянием был создан Стоунхендж (Англия), где до сих пор проводят ритуалы к празднику, великие пирамиды Гизы (Египет) и Храм Солнца в Мачу-Пикчу (Перу).

В древности в Скандинавии отмечали дохристианский праздник Юула, который был посвящен богу Тору. В Древнем Риме праздновали Сатурналий, посвященный отцу богов Сатурну. Рождество, Йоль, Коляду и Нардуган тоже отмечали в этот период.

Традиции и приметы, связанные с зимним солнцестоянием

В древних культурах зимнее солнцестояние издавна считали моментом возрождения, празднования и проведения различных ритуалов. Многие из них дошли до наших дней.

Что делать в зимнее солнцестояние?

Необходимо провести этот день в праздничном настроении и выполнить ряд созидательных действий:

  • Уделите время духовному росту, самопознанию, поставьте цели на будущее.
  • Загадайте заветное желание.
  • Посвятите день семье и близким людям, устройте праздник и проведите ритуалы привлечения удачи и достатка.
  • Наведите порядок, украсьте дом природными материалами.
  • Займитесь благотворительностью и сделайте подарки близким людям.

В день зимнего солнцестояния есть свои табу. Среди них ссоры, злословие и жадность. Под запретом прогулки в лесной чаще (велик риск заблудиться), стирка и глажка, стрижка волос и ногтей, лучше сделайте это по лунному календарю стрижек декабря.

Солнцестояние принято отмечать особенным образом. В некоторых странах для этого есть особые традиции:

  • В преддверии важного дня проходит праздник Святой Люсии (Италия, Скандинавия): 13 декабря девушки наряжаются в белые платья, почитая святую.
  • Дунчжи (Восточная Азия): 20, 21 или 22 декабря вместе собираются члены семей, готовят и едят традиционную еду.
  • Шаб-е Ялда (Иран): 20, 21 или 22 декабря устраивают застолья и встречают рассвет.
  • Сжигание часов (Великобритания): проводят костюмированное шествие, сжигают фонари и устраивают фейерверки 20, 21 или 22 декабря.

Есть также праздники, канувшие в Лету. Такие, как Инти Райми, который уже не отмечают из-за падения империи инков.

Приметы на зимнее солнцестояние

Природные приметы говорят о том, что погода в день зимнего солнцестояния чаще всего солнечная и сухая. Обратите внимание на следующие явления:

  • В этот день питомцы спят больше чем обычно, становятся вялыми и малоподвижными.
  • С какой стороны дует ветер, с той же стороны он будет дуть вплоть до дня весеннего равноденствия.
  • Безветренный день — к хорошему урожаю плодовых деревьев.
  • Если в этот день вьюжит в полях, вскоре начнется сезон метелей.
  • Ясный солнечный день — к ясной погоде на Святки, которые празднуют незадолго до Рождества.
  • Иней на деревьях — к сухой и морозной погоде на Святки.
  • Дождь или мокрый снег — к дождливой весне.

Морозный день зимнего солнцестояния предвещает морозный Новый год. Считается, что если будет мрачно, а деревья покроет иней, новогодние праздники пройдут с оттепелью и облачностью. Попробуйте срезать вишневые веточки и поставить в воду. Если они зацветут к Рождеству, то в новом году будет много ягод.

Зимнее солнцестояние — древний праздник и важное астрологическое явление. Изучив историю праздника, передайте ее будущим поколениям. Проведите его так, чтобы будущий год принес удачу и богатство.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
СНГ