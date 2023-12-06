11:44 (мск), источник: © РИА Новости
Александра Лазарева назначили главным режиссером Театра Российской армии
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Народный артист России Александр Лазарев возглавил Театр Российской армии, рассказали в Минобороны.
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«Главным режиссером Центрального академического театра Российской армии назначен народный артист России Александр Лазарев», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций.
C 1995 по 2020 год пост главного режиссера занимал Борис Морозов. После этого, как следует из информации на сайте театра, должность была вакантной.
Лазарев родился 27 апреля 1967 года в Москве в семье народных артистов РСФСР Александра Лазарева — старшего (1938−2011) и Светланы Немоляевой.
В 1985 году проходил военную службу в составе военной команды при Центральном театре Советской Армии, а в 1990-м окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ, курс Александра Калягина.
Лазарев — ведущий артист Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Режиссер спектаклей «Поминальная молитва», «Бег». Сыграл более 20 главных ролей в спектаклях, снялся в более чем 80 фильмах. Лауреат Государственной премии России, Премии правительства Москвы, Театральной премии Станиславского и «Хрустальной Турандот», награжден Орденом Дружбы.
Центральный академический театр Российской Армии начал работу 6 февраля 1930 года, а 14 сентября 1940 года новое здание театра открылось спектаклем «Полководец Суворов» Бахтерева и Разумовского.