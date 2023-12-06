Главное
Главные новости 6 декабря
11:44 (мск), источник: © РИА Новости

Александра Лазарева назначили главным режиссером Театра Российской армии

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Народный артист России Александр Лазарев возглавил Театр Российской армии, рассказали в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Главным режиссером Центрального академического театра Российской армии назначен народный артист России Александр Лазарев», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций.

C 1995 по 2020 год пост главного режиссера занимал Борис Морозов. После этого, как следует из информации на сайте театра, должность была вакантной.

Лазарев родился 27 апреля 1967 года в Москве в семье народных артистов РСФСР Александра Лазарева — старшего (1938−2011) и Светланы Немоляевой.

В 1985 году проходил военную службу в составе военной команды при Центральном театре Советской Армии, а в 1990-м окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ, курс Александра Калягина.

Лазарев — ведущий артист Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Режиссер спектаклей «Поминальная молитва», «Бег». Сыграл более 20 главных ролей в спектаклях, снялся в более чем 80 фильмах. Лауреат Государственной премии России, Премии правительства Москвы, Театральной премии Станиславского и «Хрустальной Турандот», награжден Орденом Дружбы.

Центральный академический театр Российской Армии начал работу 6 февраля 1930 года, а 14 сентября 1940 года новое здание театра открылось спектаклем «Полководец Суворов» Бахтерева и Разумовского.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США разочаровались из-за одного шага Путина
Европейцы придумали, как заработать на украинском кризисе
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
театр