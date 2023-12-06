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6 декабря, источник: Комсомольская правда

Морозы в Свердловской области продержатся до середины декабря

Синоптики рассказали, когда потеплеет на Среднем Урале.

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Источник: Комсомольская правда

Морозы в Свердловской области продержатся минимум до середины декабря. Синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказал, когда в регион придет потепление.

— Сильный мороз (ниже нормы на 17−22 градуса, продолжительность пять суток и более) сохранится на Среднем Урале ориентировочно до 12 декабря. В этот период погоду формирует влияние антициклона — будет преимущественно малооблачно, со слабым ветром, — сообщил Пулин.

Днем 6 декабря холода охватят весь регион целиком. На севере области похолодает до −33 градусов. На юго-западе же будет немного теплее: до −21 градуса. Днем температура воздуха не прогреется, она будет понижаться вплоть до утра 7 декабря.

В ближайшие дни больших снегопадов не прогнозируется. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду. 7 и 8 декабря в области похолодает до −28 градусов, 9 числа потеплеет до −25, 10 декабря станет еще на градус теплее. Однако 11 декабря в регионе ударят морозы до −29 градусов.

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