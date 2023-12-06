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6 декабря, источник: Калининград.Ru

На площади Победы в Калининграде украсили новогоднюю ёлку

Праздничное дерево простоит в центре города до 19 января.

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фотографий
5
фотографий

На площади Победы в Калининграде установили новогоднюю ёлку. Дерево украсили разноцветными шарами и гирляндами.

На площади установили ель с набережной Верхнего озера. Она простоит в центре Калининграда до 19 января.

Город начали украшать к Новому году в начале декабря. Первыми нарядили ёлки в сквере Шиллера. На улицах планируют установить световые инсталляции и праздничные композиции, а также 50 живых елей в кадках.

Власти обещают провести ярмарки и открыть каток в Центральном парке. При этом в Калининграде не будут устраивать массовых гуляний во время новогодних каникул.

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