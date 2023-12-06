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6 декабря, источник: АиФ Кузбасc

Под Красноармейским мостом в Кемерове сделают развлекательную локацию

Подрядчики уже приступили к работам под мостом.

Как сообщает глава Кемерова Дмитрий Анисимов, под Красноармейским мостом появится молодёжное арт-пространство. Мост капитально отремонтировали в прошлом году.

«Удобные сидения с покрытием из террасной доски расположим прямо на конусе моста. Рядом оборудуем пирс, который можно будет использовать в качестве сцены, либо устанавливать на нем экран и устраивать кинопросмотры. Обязательно смонтируем ограждение у пирса, подключим освещение и видеонаблюдение, чтобы место отдыха было не только комфортным, но и безопасным», — пишет чиновник.

Подрядчики уже приступили к работам.

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