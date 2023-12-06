6 декабря, источник: АиФ Кузбасc
Под Красноармейским мостом в Кемерове сделают развлекательную локацию
Подрядчики уже приступили к работам под мостом.
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Как сообщает глава Кемерова Дмитрий Анисимов, под Красноармейским мостом появится молодёжное арт-пространство. Мост капитально отремонтировали в прошлом году.
«Удобные сидения с покрытием из террасной доски расположим прямо на конусе моста. Рядом оборудуем пирс, который можно будет использовать в качестве сцены, либо устанавливать на нем экран и устраивать кинопросмотры. Обязательно смонтируем ограждение у пирса, подключим освещение и видеонаблюдение, чтобы место отдыха было не только комфортным, но и безопасным», — пишет чиновник.
Подрядчики уже приступили к работам.