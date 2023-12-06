Восстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн

«По поручению главы республики Крым Сергея Аксенова, в связи с объявлением локальной угрозы ЧС в так называемой Нижней Героевке проводятся мероприятия по предотвращению подтопления территории», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам мэра, сейчас здесь работают над берегоукреплением, а также очисткой русла канала и водосборника. Завершить работы планируют к концу месяца. Также в этом районе из-за непогоды была размыта Нимфейская дорога.
«Службе автомобильных дорог республики выделены средства в размере 67 миллионов рублей для восстановления Нимфейской дороги. Также мы обратились в Совет министров Крыма для рассмотрения вопроса о проектировании берегоукрепления Героевского и Аршинцевской косы», — добавил Брусаков.
В конце ноября в Нижней Героевке из-за шторма оказались заблокированными 40 домов. Работы по сбросу воды начали проводить сразу. Позже Брусаков заявил о необходимости береговых укреплений в районе поселка Героевское и на протяжении всей Аршинцевской косы.