6 декабря, источник: Комсомольская правда
Администрация Кизела ввела в городе режим «Повышенной готовности»
Власти города будут реагировать на угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
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Администрация Кизеловского городского округа издала постановлении о введении на территории города режима «Повышенная готовность». Как пояснили в краевом Минтербезе, решение связано с прохождением неблагоприятных метеорологический явлений — низкими температурами наружного воздуха до −40 градусов.
Режим «Повышенная готовность» предполагает готовность органов самоуправления к оперативному реагированию и усилению профилактических мероприятий. Он вводится при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.
В период введения режима «Повышенная готовность» местные власти могут ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию при угрозе чрезвычайной ситуации, определять порядок использования транспорта, средств связи и оповещения, приостанавливать деятельность организаций, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников и граждан.
В ближайшие дни территория Пермского края окажется под влиянием мощного арктического антициклона. Температура воздуха приблизится к отметке −40 градусов. По информации синоптиков, в Кизеле ночью столбик термометра опустится до −35 градусов.