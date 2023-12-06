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6 декабря, источник: Комсомольская правда

Администрация Кизела ввела в городе режим «Повышенной готовности»

Власти города будут реагировать на угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°

Администрация Кизеловского городского округа издала постановлении о введении на территории города режима «Повышенная готовность». Как пояснили в краевом Минтербезе, решение связано с прохождением неблагоприятных метеорологический явлений — низкими температурами наружного воздуха до −40 градусов.

Режим «Повышенная готовность» предполагает готовность органов самоуправления к оперативному реагированию и усилению профилактических мероприятий. Он вводится при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

В период введения режима «Повышенная готовность» местные власти могут ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию при угрозе чрезвычайной ситуации, определять порядок использования транспорта, средств связи и оповещения, приостанавливать деятельность организаций, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников и граждан.

В ближайшие дни территория Пермского края окажется под влиянием мощного арктического антициклона. Температура воздуха приблизится к отметке −40 градусов. По информации синоптиков, в Кизеле ночью столбик термометра опустится до −35 градусов.

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