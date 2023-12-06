6 декабря, источник: Комсомольская правда
В Ростовской области модернизировали пункт пропуска Весело-Вознесенка
В пункте пропуска Весело-Вознесенка количество полос контроля увеличили с 10 до 30.
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Минтранс РФ и Росгранстрой завершили модернизацию пункта пропуска Весело-Вознесенка, расположенного на административной границе Ростовской области и Донецкой народной республики. Об этом сообщили в телеграм-канале донского минтранса.
Сейчас Весело-Вознесенка — самый загруженный пункт пропуска между новыми регионами России и остальной частью страны.
Там количество полос контроля увеличили с десяти до тридцати. Пропускная способность возросла с 2 до 7,5 тысячи автомобилей в сутки.
В этом пункте пропуска, а также еще в семи работает цифровая система мониторинга очередей «Время в пути».
В минтрансе отметили, что на данный момент из 15 пунктов пропуска, действующих на административных границах с новыми регионами, модернизировали уже 10. Их общая пропускная способность увеличилась в 2,4 раза. Теперь они могут пропускать до 35 тысяч автомобилей в сутки. Максимальное время в пути сократилось с трех суток до двух часов.