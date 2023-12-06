Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: Комсомольская правда

В Ростовской области модернизировали пункт пропуска Весело-Вознесенка

В пункте пропуска Весело-Вознесенка количество полос контроля увеличили с 10 до 30.

Источник: Комсомольская правда

Минтранс РФ и Росгранстрой завершили модернизацию пункта пропуска Весело-Вознесенка, расположенного на административной границе Ростовской области и Донецкой народной республики. Об этом сообщили в телеграм-канале донского минтранса.

Сейчас Весело-Вознесенка — самый загруженный пункт пропуска между новыми регионами России и остальной частью страны.

Там количество полос контроля увеличили с десяти до тридцати. Пропускная способность возросла с 2 до 7,5 тысячи автомобилей в сутки.

В этом пункте пропуска, а также еще в семи работает цифровая система мониторинга очередей «Время в пути».

В минтрансе отметили, что на данный момент из 15 пунктов пропуска, действующих на административных границах с новыми регионами, модернизировали уже 10. Их общая пропускная способность увеличилась в 2,4 раза. Теперь они могут пропускать до 35 тысяч автомобилей в сутки. Максимальное время в пути сократилось с трех суток до двух часов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 7 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Зеленский осознал свою главную ложь о Донбассе : он грозил этим 9 лет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта