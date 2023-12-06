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6 декабря, источник: Клопс.ru

Заготовки на год грядущий: под Гвардейском мужчина закатал в банки около 450 граммов марихуаны

Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник: ГУ МВД

В Озерках мужчина закатал в банки около 450 граммов марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Оперативники обнаружили в доме подозреваемого стеклянные банки с сухими измельчёнными растениями. Общий вес изъятых наркотических веществ составил почти 450 граммов марихуаны», — говорится в сообщении.

39-летний «садовод» рассказал полицейским, что нашёл дикорастущие кусты конопли, собрал её, высушил и хранил для личного употребления. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

В Калининграде семейная пара открыла бар, гости которого пьянели от «травки».

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