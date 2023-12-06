Антон Шастун: если бы не «Импровизация», вел бы свадьбы в Воронеже

В комедийном шоу Антон Шастун вместе с Арсением Поповым, Дмитрием Позовым и Сергеем Матвиенко создают импровизированные абсурдные ситуации, разыгрывая известных личностей. Провинциального актера из Воронежа в команду «Импровизации» пригласили Тимур Батрутдинов и Вячеслав Дусмухамедов. Так началась карьера Антона Шастуна на телевидении.
В интервью музыканту Басте он признался, что даже, если бы не попал на ТНТ, то все равно связал бы свою жизнь с творчеством: «Вел бы свадьбы в Воронеже, хотя в моем дипломе написано “менеджер”…» При этом артист без актерского образования отметил, что ему не нравится веселить публику за деньги. «Я два или три раза вел свадьбы, и все это ненавижу. У меня были бы конкурсы с электрошокерами», — посмеялся юморист.