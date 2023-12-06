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15:40 (мск), источник: РАПСИ

«Круг добра» может пополнить свой лекарственный перечень еще 10 препаратами — глава фонда

Экспертный совет фонда «Круга добра», который помогает детям с редкими заболеваниями, может одобрить для закупок еще десять уникальных лекарственных препаратов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. Экспертный совет фонда «Круга добра», который помогает детям с редкими заболеваниями, может одобрить для закупок еще десять уникальных лекарственных препаратов, сообщил председатель фонда, глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Александр Ткаченко.

«В ближайшее время мы ожидаем рассмотрение на экспертном совете еще несколько уникальных лекарственных препаратов, речь идет ориентировочно о 10 инновационных лекарствах примерно для трех тысяч детей», — сказал Ткаченко на конференция фонда «Круг добра» «Социальное партнерство в интересах детей с тяжелыми заболеваниями», которая проходит в Общественной палате РФ.

По его словам, сумма закупок может составить до 40 миллиардов рублей.

«Мы ожидаем получение доказательств эффективности препаратов и их регистрации в разных странах. И после этого они будут вынесены на рассмотрение экспертного совета», — пояснил глава фонда.

Кроме того, Ткаченко напомнил, что в перечне фонда уже 88 заболеваний, для которых закупается 103 вида лекарственных препаратов. «Более 23 тысяч детей получили от нас помощь. Только вдумайтесь, за каждым этим ребенком — папы, мамы, братья, сестры, целые семьи, жизнь которых превратилась в ад, когда им поставили диагноз. Только представьте, какое огромное количество людей, граждан нашей страны, для которых фонд стал единственной надеждой», — сказал он.

Между тем Ткаченко сообщил, что фонд планирует подготовить аналитику о социальном эффекте, который принесла его деятельность. «Сейчас трудно в каких-то коротких терминах оценить социально-экономический эффект, который фонд произвел на структуру общественной жизни. Мы в ближайшее время планируем такую аналитику провести и в понятных терминах, цифрах донести до общества», — добавил он.

Ткаченко также отметил особый вклад фонда в борьбу с вирусом гепатита С. «В этом году стали доступны лекарственные препараты, которые практически со 100% результатом позволяет полностью нивелировать вирус», — рассказал он.

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