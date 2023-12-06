Омские службы готовятся к работе в аномальные морозы

«Вчера мы выпустили штормовое предупреждение о том, что в Омской области в период с 6 по 12 декабря ожидается аномально холодная погода. Это значит, что отклонение среднесуточной температуры от нормы может составлять 10 и более градусов в сторону понижения. Также ожидается еще одно опасное явление — сильный мороз. Для нашего региона сильным мороз считается, когда температура держится на отметке −40 °С и ниже в течение трех дней. Есть вероятность, что в городе Омске такие морозы установятся с 8 по 10 декабря, кроме того, возможно образование изморози и тумана», — цитирует Омский городской пресс-центр начальника ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталию Криворучко.
Как заявил на брифинге замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы омского ГУ МЧС, полковник внутренней службы Дмитрий Скворцов, экстренные оперативные службы готовы к работе в условиях надвигающихся морозов — все силы уже приведены в режим повышенной готовности. Кроме того, омичей призывают следить за безопасностью при использовании печей и обогревателей, отказаться от поездок на дальние расстояния.
При этом втомобилистам, попавшим в беду на трассе, будут помогать дежурные экипажи, о чем сообщил замначальника омского Управления Госавтоинспекции Игорь Триколе.
Заместитель директора департамента транспорта мэрии Омска Сергей Фальковский рассказал о работе общественного транспорта в холода. По его словам, в морозы в транспорте сделают упор на систему отопления, чтобы не заморозить людей. При этом зайти или выйти из транспорта можно будет только через центральную дверь, чтобы не выстужать салон. По выпуску подвижного состава плановых изменений нет.
Телефоны диспетчерских служб:
АО «Тепловая компания» 68−05−46, 68−39−68.
АО «Омскэлектро» 32−22−15, 65−63−27, 55−05−57.
АО «ОмскВодоканал» 75−04−00,75−16−00.
ЕДДС города Омска 78−78−78.